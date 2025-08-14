Население Херсона распродает жилье за бесценок

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. По итогам референдума в сентябре 2022 года стала российским регионом. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.