Население Херсона распродает жилье за бесценок

Так, комната в коммунальной квартире в Херсоне обойдется в 186,7 тысячи гривен (359 тысяч рублей), а однокомнатную квартиру можно купить за 290 тысяч гривен (559,7 тысячи рублей). Двушка стоит 435,7 тысячи гривен (840 тысяч рублей).
Часть дома в Херсоне обойдется в 269,7 тысячи гривен (520,5 тысячи рублей). Газифицированный дом с участком 40 соток — 298,7 тысячи гривен (576,4 тысячи рублей).
Готовый кофейный бизнес с 18 точками по Херсону стоит 500 тысяч гривен (965 тысяч рублей). Ларек можно купить за 145 тысяч гривен (280 тысяч рублей), а магазин в подвале — 356,8 тысячи гривен (688,6 тысячи рублей).
Ранее пророссийское подполье в Херсоне сообщило РИА Новости о том, что грузинские наемники, которых стало заметно больше в городе, занимаются вымогательством и захватом имущества у пророссийски настроенного местного населения.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. По итогам референдума в сентябре 2022 года стала российским регионом. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.