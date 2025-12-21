Ричмонд
В Госдуму внесут законопроект о выплате многодетным семьям на ипотеку

В Госдуму (ГД) внесут законопроект о выплатах от 550 тыс. рублей на оплату и погашение ипотеки для многодетных семей. Это следует из документа, который 21 декабря приводит ТАСС.

Источник: Freepik

«Для семей с небольшими кредитами сохраняется гарантированный минимум поддержки, а для семей с высокой ипотечной нагрузкой помощь становится более соразмерной их реальным обязательствам», — прокомментировал предложение один из авторов инициативы, первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

Проект внесет изменения в закон «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам». В данный момент при рождении третьего ребенка или последующего ребенка семьям выплачивается 450 тыс. рублей на погашение ипотечных обязательств. Инициатива депутатов предлагает установить размер поддержки в рамках не более 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тыс. рублей.

Гусев отметил, что такой подход учитывает инфляцию и рост цен на недвижимость, а также позволит избежать увеличения бюджетных расходов. Депутат уточнил, что инициатива подготовлена в связи с итогами прямой линии президента РФ Владимира Путина и сделает поддержку многодетных семей более эффективной.

Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря заявил, что в России необходимо достичь суммарного коэффициента рождаемости хотя бы два ребенка на женщину. По его словам, в настоящее время демографический вопрос волнует все страны постиндустриального развития. В некоторых государствах ситуация складывается драматически.

