В Госдуму внесут законопроект о выплатах надбавок к пенсии с 70 лет

Об этом в телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он таким образом напомнил о своей инициативе пересмотреть порядок получения этой выплаты. По словам Нилова, законопроект в Думу внесут 11 сентября. К публикации он прикрепил копию документа.
Согласно проекту, повышение фиксированной выплаты должно быть дифференцированным:
- достигшим 70-летнего возраста — на 100%;
- достигшим 80-летия или являющимся инвалидами I группы — на 200%;
- достигшим 90-летия — на 300%.
Кроме того, инвалидам первой группы предлагается установить такую же надбавку и к страховой пенсии по инвалидности — в размере 200%. Если законопроект одобрят, предполагается, что он вступит в силу 1 января 2026 года.
В июле, анонсировав инициативу, Нилов напомнил, что с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8907,7 ₽ Тогда же он указал на фактор возраста россиян, которые могут претендовать на выплату.
«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — отметил Нилов.
С 1 июля в России автоматически пересчитали пенсии для нескольких категорий.
Пенсионеры, достигшие 80 лет, и инвалиды I группы будут получать удвоенную фиксированную выплату — 17 815,40 ₽ Доплаты также предусмотрены для тех пенсионеров, у кого есть нетрудоспособные иждивенцы — около 3 тыс. руб. на человека, максимум на троих.