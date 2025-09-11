Ричмонд
В Госдуму внесут законопроект о выплатах надбавок к пенсии с 70 лет

Значительная часть россиян не может получить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, так как ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,8 года, а выплата полагается гражданам, достигшим 80 лет.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он таким образом напомнил о своей инициативе пересмотреть порядок получения этой выплаты. По словам Нилова, законопроект в Думу внесут 11 сентября. К публикации он прикрепил копию документа.

Согласно проекту, повышение фиксированной выплаты должно быть дифференцированным:

  • достигшим 70-летнего возраста — на 100%;
  • достигшим 80-летия или являющимся инвалидами I группы — на 200%;
  • достигшим 90-летия — на 300%.

Кроме того, инвалидам первой группы предлагается установить такую же надбавку и к страховой пенсии по инвалидности — в размере 200%. Если законопроект одобрят, предполагается, что он вступит в силу 1 января 2026 года.

В июле, анонсировав инициативу, Нилов напомнил, что с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8907,7 ₽ Тогда же он указал на фактор возраста россиян, которые могут претендовать на выплату.

«В России до 80 лет доживает только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин», — отметил Нилов.

С 1 июля в России автоматически пересчитали пенсии для нескольких категорий.

Пенсионеры, достигшие 80 лет, и инвалиды I группы будут получать удвоенную фиксированную выплату — 17 815,40 ₽ Доплаты также предусмотрены для тех пенсионеров, у кого есть нетрудоспособные иждивенцы — около 3 тыс. руб. на человека, максимум на троих.