Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили о массовой стелсфляции в магазинах

Чернышов заявил, что россияне стали жертвой стелсфляции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россияне стали жертвой двойной тактики производителей — «шринкфляции» и «скимпфляции», которые вместе формируют феномен «стелсфляции», заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) со ссылкой на исследование, проведенное его командой.

Отмечается, что «скимпфляцией» принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а «шринкфляцией» — скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объема товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. «Стелсфляция» же является комплексом этих тактик.

«Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей — “шринкфляции” и “скимпфляции”, которые вместе формируют феномен “стелсфляции”, — сказал Чернышов.

Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене.

«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — подчеркнул парламентарий.

Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше