В Госдуме заявили о массовой стелсфляции в магазинах

Отмечается, что «скимпфляцией» принято называть явление, когда производитель заменяет дорогие ингредиенты на более бюджетные, а «шринкфляцией» — скрытое повышение цен через сокращение производителем массы или объема товара при сохранении или незначительном росте его стоимости. «Стелсфляция» же является комплексом этих тактик.
«Результаты нашего исследования красноречиво свидетельствуют: россияне стали жертвой двойной тактики производителей — “шринкфляции” и “скимпфляции”, которые вместе формируют феномен “стелсфляции”, — сказал Чернышов.
Вице-спикер Госдумы отметил, что граждане ясно видят проблему. По его мнению, их обманывают, подсовывая товар худшего качества по старой цене.
«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции. Мы были одними из первых, кто забил тревогу о шринкфляции, и сейчас вновь обязаны обратить внимание регуляторов на эту новую уловку рынка. Необходимо усилить контроль за качеством продукции», — подчеркнул парламентарий.
Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — так или иначе заметили сокращение объема или веса привычных товаров, а 91% респондентов столкнулись с ситуацией, когда продукт изменил вкус, консистенцию или показался менее качественным. При этом подавляющее большинство россиян, 81%, напрямую связывают это с тем, что производитель начал экономить.