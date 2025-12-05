В Госдуме уточнили, кому с января увеличат пенсии на 35%

«Для увеличения пенсии примерно на 35% в январе 2026 года должны одновременно соблюдаться несколько условий. Во-первых, пенсионер должен достичь возраста 80 лет в декабре 2025 года. Именно с месяца, следующего за месяцем рождения, начинает действовать право на повышенную выплату. Во-вторых, он должен быть получателем именно страховой пенсии по старости, так как надбавки применяются к этому виду пенсионного обеспечения. В январе происходит совпадение трёх финансовых факторов: ежегодная индексация страховой пенсии, которая запланирована на 7,6% с 1 января 2026 года, автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии, размер которой в 2026 году составит 9 584 рубля 69 копеек, что даёт прибавку ещё в 100% от этой суммы, а также оформление надбавки за уход за нетрудоспособным родственником, которая составляет треть от фиксированной выплаты за одного иждивенца», — уточнил он.