В Госдуме сообщили об увеличении пенсионных выплат для военных и пожилых

По словам депутата, сотрудники силовых ведомств и военные пенсионеры будут получать примерно 7,6% дополнительно к ежемесячным суммам. «Это выше изначально заложенного уровня и в среднем добавляет несколько тысяч рублей к ежемесячным суммам», — дополнил парламентарий.
В 2025 году гражданам, достигшим 80-летнего возраста, фиксированная часть страховой пенсии будет увеличена в два раза и составит 8 907 рублей 70 копеек в месяц. Эта мера, с учётом предстоящей индексации, призвана обеспечить существенную поддержку пожилым гражданам, компенсируя рост их ежедневных расходов.
Дополнительные изменения коснутся и выплат за уход. По словам Говырина, ежемесячная доплата за осуществление ухода в размере 1 314 рублей теперь будет входить в состав пенсии и начисляться автоматически, без необходимости предоставления дополнительных документов. Это решение направлено на создание стабильного финансового обеспечения для семей, осуществляющих уход за пенсионерами по месту совместного проживания.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».