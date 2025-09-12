В Госдуме сообщили об увеличении пенсионных выплат для военных и пожилых

Дополнительные изменения коснутся и выплат за уход. По словам Говырина, ежемесячная доплата за осуществление ухода в размере 1 314 рублей теперь будет входить в состав пенсии и начисляться автоматически, без необходимости предоставления дополнительных документов. Это решение направлено на создание стабильного финансового обеспечения для семей, осуществляющих уход за пенсионерами по месту совместного проживания.