В Госдуме напомнили об индексации пенсий в 2026 году

«На февральскую прибавку влияет показатель инфляции за 2025 год, а на апрельскую — реальные доходы самого фонда, прежде всего поступления страховых взносов от работающих граждан. Цифры по первому этапу можно оценить уже сейчас. Банк России в базовом прогнозе называет диапазон инфляции за 2025 год на уровне 6—7%», — пояснил RT Алексей Говырин.
По словам парламентария, ситуация с апрельской индексацией пенсий является более сложной. Ее механизм привязан не к инфляции, а к доходам Социального фонда, которые напрямую зависят от уровня занятости, роста заработных плат и поступлений страховых взносов.
Если экономика продемонстрирует динамику, превышающую прогнозы, и поступления страховых взносов окажутся значительными, то процент апрельской индексации может стать ощутимым. Для пенсионеров это означает, что привычная ежегодная индексация теперь превращается в механизм с двумя возможными точками роста в течение календарного года, заключил Говырин.
