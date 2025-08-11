Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали об обмане пенсионеров через фальшивую рекламу выплат

В последние месяцы отмечается рост случаев интернет-мошенничества, нацеленного на пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Злоумышленники активно используют рекламные объявления в сети и социальных платформах, обещая «новые выплаты», «государственные премии» и «индексацию пенсий». Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью RT.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат сообщил, что мошенники зачастую используют символику государственных органов и поддельные официальные документы для создания иллюзии доверия.

«Схема обмана обычно выглядит одинаково: при переходе по рекламной ссылке человек попадает на фальшивый сайт, имитирующий портал госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти “идентификацию” через онлайн-банк. Иногда мошенники требуют “оплатить госпошлину” или “комиссию за перевод” — обычно небольшую сумму, чтобы человек не заподозрил подвох. После этого средства с карты списываются, а персональные данные попадают в руки преступников», — рассказал Немкин.

По словам депутата, подобные схемы опасны тем, что эксплуатируют доверие граждан и их стремление получить социальную поддержку. Немкин также обратил внимание на то, что пенсионеры часто менее критично относятся к интернет-информации, если она выглядит официально или содержит обещания материальной помощи. По его словам, злоумышленники специально используют этот фактор, подбирая тексты и изображения, а также адаптируя объявления для конкретных регионов и социальных категорий.

Для защиты от мошеннических действий парламентарий рекомендует обращаться исключительно к официальным источникам информации — порталу «Госуслуги», сайтам Пенсионного фонда России и Министерства труда и социальной защиты. Немкин отметил, что ни один из госорганов не требует предварительных платежей для получения пособий, а процесс идентификации осуществляется исключительно через защищённые сервисы. Он подчеркнул, что любые ссылки из рекламы, смс или мессенджеров, ведущие на сторонние ресурсы, должны вызывать подозрение.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

Узнать больше по теме
Госпошлина в 2025 году: за что взимают, как рассчитать и уплатить
Зарегистрировать брак, сменить паспорт или поставить машину на учет: за эти и другие действия государственные органы берут определенную плату. Рассказываем об основных видах и способах уплаты госпошлины.
Читать дальше