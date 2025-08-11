В Госдуме рассказали об обмане пенсионеров через фальшивую рекламу выплат

Депутат сообщил, что мошенники зачастую используют символику государственных органов и поддельные официальные документы для создания иллюзии доверия.
«Схема обмана обычно выглядит одинаково: при переходе по рекламной ссылке человек попадает на фальшивый сайт, имитирующий портал госуслуг или страницу Пенсионного фонда. Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти “идентификацию” через онлайн-банк. Иногда мошенники требуют “оплатить госпошлину” или “комиссию за перевод” — обычно небольшую сумму, чтобы человек не заподозрил подвох. После этого средства с карты списываются, а персональные данные попадают в руки преступников», — рассказал Немкин.
По словам депутата, подобные схемы опасны тем, что эксплуатируют доверие граждан и их стремление получить социальную поддержку. Немкин также обратил внимание на то, что пенсионеры часто менее критично относятся к интернет-информации, если она выглядит официально или содержит обещания материальной помощи. По его словам, злоумышленники специально используют этот фактор, подбирая тексты и изображения, а также адаптируя объявления для конкретных регионов и социальных категорий.
Для защиты от мошеннических действий парламентарий рекомендует обращаться исключительно к официальным источникам информации — порталу «Госуслуги», сайтам Пенсионного фонда России и Министерства труда и социальной защиты. Немкин отметил, что ни один из госорганов не требует предварительных платежей для получения пособий, а процесс идентификации осуществляется исключительно через защищённые сервисы. Он подчеркнул, что любые ссылки из рекламы, смс или мессенджеров, ведущие на сторонние ресурсы, должны вызывать подозрение.
