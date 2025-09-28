Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о запрете на взыскание коллекторами долгов за ЖКХ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Коммунальные компании не имеют право привлекать коллекторов или кого-либо еще для взыскания с граждан долгов за услуги ЖКХ. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Источник: РИА "Новости"

«Коммунальщикам полностью запрещено привлекать так называемые коллекторские агентства и любых иных третьих лиц для взыскания коммунальных долгов граждан», — сказал парламентарий. Он отметил, что «долги граждан за ЖКУ сегодня могут быть взысканы только в судебном, цивилизованном порядке, без всяких угроз и насилия».

По словам Колунова, фактически закон, запрещающий передачу таких долгов коллекторам, был принят еще в 2019 году, однако на практике управляющие компании, ТСЖ и ресурсоснабжающие организации «начали привлекать коллекторов в качестве “уполномоченных представителей”. Для закрытия этой лазейки был принят новый закон в 2024 году.

«Сегодня в Жилищном кодексе прописан запрет на любую передачу права взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги любым третьим лицам. Это позволило дополнительно защитить наших граждан от нарушений при возврате долгов. Если кто-либо попытается продать коммунальный долг коллекторам, такая сделка будет признаваться ничтожной», — добавил Колунов.

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше