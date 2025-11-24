Россиян предупредили о схеме мошенников с красной икрой

«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», — отметил он.
Депутат подчеркнул, что в связи с ростом популярности онлайн-торговли мошенникам становится все проще обманывать покупателей, ориентирующихся на заказы через интернет и стремящихся сэкономить. По его словам, современные технологии позволяют злоумышленникам без особого труда создавать фишинговые сайты и сопутствующие им аккаунты в социальных сетях, оформляя их привлекательными изображениями и создавая видимость легального интернет-магазина.
Парламентарий также рекомендовал приобретать товары только в проверенных местах — на сайтах известных ретейлеров и крупных маркетплейсах.
«И никогда, если уж хочется купить в неизвестном магазине, не оставлять оплату и реквизиты банковских карт до получения продукта. Также хочу напомнить, что нужно быть осторожными при покупке икры “на вес”, так как зачастую не соблюдаются условия хранения и транспортировки такого продукта», — подытожил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».