Россиян предупредили о схеме мошенников с красной икрой

«И никогда, если уж хочется купить в неизвестном магазине, не оставлять оплату и реквизиты банковских карт до получения продукта. Также хочу напомнить, что нужно быть осторожными при покупке икры “на вес”, так как зачастую не соблюдаются условия хранения и транспортировки такого продукта», — подытожил он.