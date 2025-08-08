В Госдуме рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России

Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», любые ограничения работы RuStore или предустановленного ПО будут считаться нарушением. Устройства с такими ограничениями признаются некачественным товаром.
«Производители обязаны обеспечить возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из RuStore. Блокировка магазина или платежей через российские карты — основание для претензий покупателей», — подчеркнул Немкин.
7 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит американской компании Apple препятствовать установке на ее смартфоны, планшеты и другие устройства единого российского магазина приложений RuStore.