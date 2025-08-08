Ричмонд
В Госдуме рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России

С 1 сентября 2025 года производители смартфонов и планшетов в России будут обязаны гарантировать пользователям возможность установки и оплаты приложений через магазин RuStore. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.

Источник: Viri Gutiérrez

Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», любые ограничения работы RuStore или предустановленного ПО будут считаться нарушением. Устройства с такими ограничениями признаются некачественным товаром.

«Производители обязаны обеспечить возможность свободно скачивать, обновлять и оплачивать приложения из RuStore. Блокировка магазина или платежей через российские карты — основание для претензий покупателей», — подчеркнул Немкин.

Норма затрагивает производителей, запрещающих сторонние магазины приложений — прежде всего Apple. В ЕС уже действуют аналогичные правила. Версия RuStore для iOS разработана и появится при соблюдении Apple российских требований.

7 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит американской компании Apple препятствовать установке на ее смартфоны, планшеты и другие устройства единого российского магазина приложений RuStore.