В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме с фейковыми налоговыми вычетами

Он пояснил, что злоумышленники представляются сотрудниками ФНС или социальных служб и убеждают жертву продиктовать одноразовый пароль из СМС, но на самом деле этот код связан не с оформлением вычета, а с подтверждением операций в банке или на значимых цифровых сервисах. «При этом есть и вторая стадия атаки, когда после первого звонка жертву “добивают” уже под видом сотрудников правоохранительных органов. Заявления о якобы финансировании запрещенных организаций создают атмосферу страха и давления, в которой люди часто теряют способность трезво оценивать ситуацию. Этот прием хорошо знаком по классическим телефонным аферам, но в комбинации с “налоговой темой” он становится еще более убедительным», — сказал Немкин.