В Госдуме рассказали о новой мошеннической схеме с фейковыми налоговыми вычетами

«Мошенники активно используют очередную уловку — для получения персональных данных и кодов авторизации они обзванивают граждан и сообщают о положенном налоговом вычете. Звонки поступают якобы от сотрудников ФНС России или соцслужбы. В преддверии конца года, когда граждане действительно ожидают налоговые уведомления, задумываются о возвратах за обучение, лечение или имущественные вычеты, предложение получить “положенную сумму” не вызывает у многих подозрений. Эта психологическая подстройка делает схему особенно опасной: человек верит в правдоподобность звонка и готов действовать по инструкции», — рассказал парламентарий.
Он пояснил, что злоумышленники представляются сотрудниками ФНС или социальных служб и убеждают жертву продиктовать одноразовый пароль из СМС, но на самом деле этот код связан не с оформлением вычета, а с подтверждением операций в банке или на значимых цифровых сервисах. «При этом есть и вторая стадия атаки, когда после первого звонка жертву “добивают” уже под видом сотрудников правоохранительных органов. Заявления о якобы финансировании запрещенных организаций создают атмосферу страха и давления, в которой люди часто теряют способность трезво оценивать ситуацию. Этот прием хорошо знаком по классическим телефонным аферам, но в комбинации с “налоговой темой” он становится еще более убедительным», — сказал Немкин.
Он напомнил, что по данным МВД, чаще всего жертвами становятся люди в возрасте 25−35 лет, являющиеся активной аудиторией, которая привыкла получать услуги онлайн и доверяет цифровым сервисам. «Но одновременно именно она (аудитория — прим. ТАСС) может быть менее настороженной: звонок от “ФНС” или “МФЦ” воспринимается как рутинный процесс взаимодействия с государством. Для мошенников это идеальный баланс доверчивости и цифровой активности», — добавил депутат.
«Основной совет гражданам — помнить, что ни ФНС, ни банки, ни правоохранительные органы никогда не запрашивают коды авторизации по телефону. Все операции с налоговыми вычетами доступны только в личном кабинете на “Госуслугах” или сайте ФНС. Если звонок вызывает сомнение, лучше самостоятельно перезвонить в ведомство по официальному номеру. Несколько минут проверки уберегут от серьезных финансовых и правовых проблем», — заключил Немкин.