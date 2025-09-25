В Госдуме рассказали о новом типе кредитных каникул с октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Возможность раз в пять лет оформить кредитные каникулы появится у самозанятых россиян, а также у малого и среднего бизнеса с начала следующего месяца. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин («Новые люди»).
«С 1 октября субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться этим правом возможно не чаще одного раза в пять лет. Отсрочка может быть предоставлена на срок до шести месяцев, именно в этот период приостанавливается исполнение обязательств по кредиту», — сказал депутат.
По его словам, такое право распространяется на договоры, заключенные после 1 марта 2024 года. Каникулы не ухудшат кредитную историю, подчеркнул депутат.
«Максимальный размер кредита будет устанавливать правительство. До установления в законе прописано: для средних [предприятий] — 1 млрд рублей, для малых — 400 млн рублей, для микро — 60 млн рублей, для самозанятых — 10 млн рублей», — сообщил парламентарий.
Демин отметил, что рассчитывать на кредитные каникулы не смогут те, кто проходит процедуру реорганизации или банкротства, если есть решение суда о мировом соглашении по взысканию задолженности, предъявлен исполнительный документ, требование к поручителю, а также если есть взыскание на предмет залога, есть просрочка по кредиту более 30 дней или предъявлено требование кредитора.