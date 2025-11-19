В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре

С декабря 2025 года фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается для граждан, отметивших 80-летие в ноябре, и будет составлять 17 815,4 рубля вместо прежних 8 907,7 рубля.
«Дополнительно назначается надбавка за уход — 1 314 рублей для получателей страховой пенсии и 1 377 рублей для получателей государственной. Для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация, назначаемая автоматически после внесения данных в систему СФР. В районах Крайнего Севера и приравненных местностях итоговая сумма увеличивается с учетом районного коэффициента», — подчеркнул Говырин.
Он сообщил, что пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в ноябре, с декабря начнут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, прошедших за время их работы. Этот перерасчет производится автоматически на основании сведений от работодателя, без подачи заявления. Если информация поступит в СФР с задержкой, пенсионеру будет произведена доплата за все пропущенные месяцы.
Также в декабре будут пересмотрены выплаты для тех, у кого в ноябре появились нетрудоспособные иждивенцы. Доплата к фиксированной части пенсии в этом случае составит 2 969 рублей на одного иждивенца, 5 938 рублей на двоих и 8 907 рублей на троих.
