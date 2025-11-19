В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре

Он сообщил, что пенсионеры, которые завершили трудовую деятельность в ноябре, с декабря начнут получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, прошедших за время их работы. Этот перерасчет производится автоматически на основании сведений от работодателя, без подачи заявления. Если информация поступит в СФР с задержкой, пенсионеру будет произведена доплата за все пропущенные месяцы.