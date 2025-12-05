В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже

Ставки по рыночной ипотеке в 2026 году могут опуститься до 12% годовых и ниже. Такой прогноз дал депутат, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По мнению парламентария, в следующем году ключевая ставка продолжит снижаться и может опустится до 9−10%. А если инфляционные процессы «будут вести себя так же, как в последнее время, то показатель может уменьшиться и до 8%».
«А так как лаг между ипотечными ставками и ключевой составляет около 4 процентов, то ставки по ипотечным кредитам могут сократиться до 12%, а может, и ниже. Но это, конечно, произойдет не в первой, а во второй половине 2026 года», — сказал Анатолий Аксаков, чьи слова приводит «Парламентская газета». При таком уменьшении ставок спрос на ипотечные кредиты резко возрастет, отметил депутат.
В Минфине ожидают снижения ставок по ипотеке на 4−5 п.п. в 2026 году. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на начало декабря средние ставки по рыночной ипотеке на готовое жилье составляют 21,25%, на новостройки — 21,2%.