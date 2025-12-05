В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже

«А так как лаг между ипотечными ставками и ключевой составляет около 4 процентов, то ставки по ипотечным кредитам могут сократиться до 12%, а может, и ниже. Но это, конечно, произойдет не в первой, а во второй половине 2026 года», — сказал Анатолий Аксаков, чьи слова приводит «Парламентская газета». При таком уменьшении ставок спрос на ипотечные кредиты резко возрастет, отметил депутат.