Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тыс. рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Единовременная выплата накопительной пенсии в 2026 году будет положена тем пенсионерам, у кого размер этих накоплений не превышает почти 440 тыс. рублей. В этом случае всю сумму могут выплатить пенсионеру сразу, рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Источник: РИА "Новости"

«На выплату накопительной части пенсии имеют право женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие возраста 60 лет. При этом единовременно накопительную часть пенсии можно получить в случае, если ее величина [в пересчете на месяц] менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», — сказала депутат.

Она отметила, что на 2026 год прожиточный минимум пенсионера составит более 16,2 тыс. рублей, а ожидаемый период выплаты (официальный показатель, используемый для расчета размера накопительной пенсии — прим. ТАСС) установлен в 270 месяцев. При умножении 10% от прожиточного минимума пенсионера на 270 месяцев получается сумма около 439 тыс. рублей.

«Все граждане, кто к 2026 году достигнет установленного возраста и накопили сумму меньшую указанной, имеют право на получение накопительной части пенсии единовременной выплатой», — сказала Бессараб. «Если сумма накоплений больше, условно, 440 тыс. рублей на 2026 год, гражданин будет получать накопительную часть пенсии в течение всей жизни», — сообщила депутат.

Она отметила, что, по оценке Социального фонда России, более 700 тыс. граждан будут иметь право на такую выплату в 2026 году. При этом, исходя из информации о фактических накоплениях, средняя единовременная выплата составит чуть больше 61 тыс. рублей. Однако, как подчеркнула депутат, «это индивидуально для каждого гражданина» и зависит от размера конкретно его накопительных отчислений.

Узнать больше по теме
Социальный фонд России: история, структура и функции
1 января 2023 года в России началась новая эра в системе социального обеспечения. Вместо отдельных структур был создан единый Социальный фонд РФ (СФР). Расскажем о том, какие услуги он предоставляет, а также перечислим статьи доходов и расходов новой организации.
Читать дальше