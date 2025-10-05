В Госдуме рассказали, какие пенсионеры смогут разово получить до 440 тыс. рублей

Она отметила, что, по оценке Социального фонда России, более 700 тыс. граждан будут иметь право на такую выплату в 2026 году. При этом, исходя из информации о фактических накоплениях, средняя единовременная выплата составит чуть больше 61 тыс. рублей. Однако, как подчеркнула депутат, «это индивидуально для каждого гражданина» и зависит от размера конкретно его накопительных отчислений.