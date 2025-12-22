Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили, как легально срубить живую елку к Новому году

Заключение договора с лесничеством позволяет россиянам легально срубить елку к празднику. Это исключает штраф в полмиллиона рублей, пояснил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Колунов предупредил, что незаконная вырубка елей или самовольное выкапывание деревьев грозит штрафом до 300 тысяч рублей, а при использовании автомоторных средств он может возрасти до 500 тысяч рублей. Для легальной заготовки необходимо найти ближайшее лесничество через сайт регионального лесного ведомства — комитета, министерства или департамента, перечень которых размещен на портале Рослесхоза.

«Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — сказал Колунов.

Депутат добавил, что по всей России перед праздниками открываются тысячи елочных базаров с деревьями из питомников, например, только в Подмосковье в этом году будет работать 178 таких точек. Самый простой вариант — выбрать елку на одном из таких базаров.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».