В Госдуме объяснили, как легально срубить живую елку к Новому году

Колунов предупредил, что незаконная вырубка елей или самовольное выкапывание деревьев грозит штрафом до 300 тысяч рублей, а при использовании автомоторных средств он может возрасти до 500 тысяч рублей. Для легальной заготовки необходимо найти ближайшее лесничество через сайт регионального лесного ведомства — комитета, министерства или департамента, перечень которых размещен на портале Рослесхоза.
«Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий», — сказал Колунов.
Депутат добавил, что по всей России перед праздниками открываются тысячи елочных базаров с деревьями из питомников, например, только в Подмосковье в этом году будет работать 178 таких точек. Самый простой вариант — выбрать елку на одном из таких базаров.
