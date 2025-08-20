В Госдуме предложили ввести федеральные выплаты к юбилею брака

Законопроектом, который был внесен в Госдуму в феврале, предлагалось закрепить выплаты размером в 30 тысяч рублей для пар, которые состоят в браке 30 лет; 40 тысяч рублей — к 40‑летию со дня свадьбы; 50 тысяч — к 50‑летию; 60 тысяч — к 60‑летию; 70 тысяч — к 70‑летию. По словам главы комитета Госдумы, законопроект был отклонен, но работа будет продолжена.