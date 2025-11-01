Ричмонд
В Госдуме предложили стимулировать многодетность досрочным выходом на пенсию

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Введение досрочного выхода на пенсию для многодетных могло бы стимулировать россиян заводить больше детей. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

«Если мы хотим поощрять многодетность, если мы хотим действительно решить демографическую проблему, давайте, в том числе пускай это отражается на досрочном выходе на пенсию, на получении пенсионного обеспечения. Это будет справедливо и абсолютно правильно», — подчеркнул он.

Также Миронов обратил внимание на то, что по действующему законодательству в страховой стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. «А за пятого, шестого, дальше вообще ничего. Это неправильно. В прошлом году президент услышал нас и сказал, что нужно, конечно, ликвидировать вот эту несправедливость. Минтруд внес соответствующий законопроект, и, я надеюсь, до конца года это будет принято», — заявил парламентарий.