В Госдуме предложили стимулировать многодетность досрочным выходом на пенсию

«Если мы хотим поощрять многодетность, если мы хотим действительно решить демографическую проблему, давайте, в том числе пускай это отражается на досрочном выходе на пенсию, на получении пенсионного обеспечения. Это будет справедливо и абсолютно правильно», — подчеркнул он.
Также Миронов обратил внимание на то, что по действующему законодательству в страховой стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. «А за пятого, шестого, дальше вообще ничего. Это неправильно. В прошлом году президент услышал нас и сказал, что нужно, конечно, ликвидировать вот эту несправедливость. Минтруд внес соответствующий законопроект, и, я надеюсь, до конца года это будет принято», — заявил парламентарий.