В Госдуме предложили стимулировать многодетность досрочным выходом на пенсию

Также Миронов обратил внимание на то, что по действующему законодательству в страховой стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. «А за пятого, шестого, дальше вообще ничего. Это неправильно. В прошлом году президент услышал нас и сказал, что нужно, конечно, ликвидировать вот эту несправедливость. Минтруд внес соответствующий законопроект, и, я надеюсь, до конца года это будет принято», — заявил парламентарий.