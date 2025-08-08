В Госдуме предложили способ разгрузить РЖД

Также этот принцип отражен в соглашении на 2025 год между РЖД и Кемеровской областью о вывозе экспортного угля в восточном направлении. Однако условие выполняется не в полной мере — в июне и июле компания зафиксировала рост потерь при погрузке, связанных в том числе с непредъявлением груза кузбасскими шахтерами — за два месяца они составили 820 тыс. т. Из этого объема, как рассказал Глазков журналистам в конце июля, около 100 тыс. т — это потери за счет неиспользования инновационного подвижного состава, на который, по соглашению, с 1 апреля предполагалось перейти полностью. В то же время входящий в РЖД Институт экономики и развития транспорта отметил в начале июля, что 83% всего твердого топлива, транспортируемого на экспорт на Восток, проследовали в «тяжелых» вагонах.