Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили направлять сверхприбыль банков в госбюджет России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением сформировать механизм перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджетной системы РФ, документы имеются в распоряжении РИА Новости.

Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: © РИА Новости

«В целях обеспечения справедливого распределения финансовой нагрузки, а также повышения эффективности использования доходов, получаемых при непосредственном воздействии государственной политики, ЛДПР полагает целесообразным и необходимым рассмотреть вопрос о формировании механизма перераспределения сверхприбыли банковского сектора в пользу бюджетной системы РФ», — сказано в документах.

Слуцкий отметил, что, по данным ЦБ РФ, чистая прибыль банковского сектора в России демонстрирует стабильный рост и рекордные финансовые показатели: в 2022 году чистая прибыль составила 203 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,2 триллиона рублей, в 2024 году — 3,8 триллиона рублей, за январь-июль 2025 года — 2,1 триллиона рублей. Он добавил, что в ряде случаев сверхприбыль, получаемая банковским сектором, направляется на выплаты руководящему составу кредитных организаций в форме премий, дополнительных компенсаций и так называемых «золотых парашютов», размеры которых значительно превышают средние показатели заработной платы по стране.

«Такая практика формирует дисбаланс в распределении финансовых ресурсов и ограничивает возможности для их целевого использования в интересах общества и государственной экономики. В связи с этим представляется необходимым разработать правовые механизмы, обеспечивающие рациональное и справедливое распределение сверхдоходов банковского сектора», — подчеркивается в обращениях.

В документах отмечается, что механизм перераспределения может быть реализован по аналогии с действующими специальными режимами в нефтегазовой отрасли.

Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, если данная идея найдет поддержку, то в бюджет поступят значительные дополнительные доходы, которые пойдут на здравоохранение, образование и социальную сферу. По его мнению, государству так будет легче выполнять «свои обязательства» перед русским народом.

Узнать больше по теме
Центральный банк России в 2025 году: кому принадлежит и на чем зарабатывает
Главное финансовое учреждение нашей страны — Центральный банк России. Именно он определяет развитие всей денежно-кредитной системы. Расскажем о его структуре, задачах и дадим прогноз эксперта по размеру ключевой ставки в РФ.
Читать дальше