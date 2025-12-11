В ГД поддержали невозврат квартиры без денег из-за «эффекта Долиной»

В Госдуме 30 ноября предложили новый механизм защиты от так называемой «схемы Долиной». Законопроект предусматривает, что при признании сделки недействительной из-за действий мошенников покупатель не будет обязан возвращать квартиру, если продавец не способен вернуть полученные деньги. У прежнего собственника будет год, чтобы компенсировать полную сумму.
Если этого не произойдет, право собственности на жилье окончательно остается за покупателем. Такое предложение поступило из-за распространения на вторичном рынке «эффекта Долиной», когда собственник квартиры уже после сделки пытается через суд развернуть продажу обратно, указывая на то, что стал жертвой мошенников и лишился всех средств, вырученных за жилье.
«Уже знаем про случаи, когда пенсионерке, якобы попавшейся на уловку мошенников, возвращали квартиру, и уже через неделю она снова выставляла ее на продажу и проворачивала схему еще раз. Получается, что покупатель здесь оказывается потерпевшим от мошенников, о которых он даже не знал, либо от продавца, который сам и является мошенником. И именно в этом самая большая проблема — кто мошенник и кого на самом деле обманули? Обманули-то продавца, а страдает почему-то покупатель», — подчеркнул Аксененко.
По его мнению, данная инициатива является логичной. Депутат отметил, что в настоящее время существует множество схем, основанных на многократной перепродаже квартир якобы мошенникам или связанных с непониманием продавцом своих действий.
Аксененко подчеркнул, что покупателю, безусловно, следует максимально ответственно подходить к сделке и многократно проверять все подозрительные обстоятельства, однако даже это не может гарантировать полной чистоты сделки. Добросовестный покупатель ни в коем случае не должен платить за чужие ошибки. Если продавца действительно обманули мошенники, то и спрос должен быть именно с них, а не с покупателя.
