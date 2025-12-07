В Госдуме отказались от идеи запретить банкам владеть маркетплейсами

Аксаков отметил, что на заседании Госдумы он обратился к антимонопольной службе с просьбой проверить действия маркетплейсов и банков. «Сейчас ФАС изучает сложившуюся ситуацию, должны вынести решение, если она вынесет решение, о котором я сказал, то есть уравнять права всех банков при взаимодействии с маркетплейсами, то тогда да — внесем изменения в законодательство, которые обяжут инфраструктуру, предоставлять равные условия, в том числе тарифные, для всех участников финансового рынка», — подчеркнул он.