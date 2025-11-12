В Госдуме объяснили, какие переводы самому себе не вызовут подозрений

«Банк России четко обозначил это условие. Только две операции вместе — перевод самому себе, а затем перевод другому человеку — будут считаться признаком мошеннической операции. Перевод своего вклада из одного банка в другой не подпадает под ситуацию, описанную представителем Банка России, поэтому новшество не должно помешать банковским клиентам проводить обычные операции. Регулятор вводит такие правила на основе данных о реальных случаях мошенничества, очевидно, эта мера направлена против конкретной преступной схемы», — отметил Аксаков.