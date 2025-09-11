В Госдуме объяснили, как избежать ошибочных ограничений на снятие наличных

«Такие ситуации возможны из-за сбоев алгоритмов или нестандартных операций. Чтобы снизить риск, банкам важно совершенствовать системы анализа, расширять базы данных и подробно разъяснять правила. Власти необходимо следить за прозрачностью процедур и вводить единые стандарты защиты. Гражданам стоит проверять все уведомления и не игнорировать сообщения о подозрительных операциях. Также можно снимать крупные суммы заранее, лучше в отделении банка, если планируются значительные траты», — объяснил Никитин.
Депутат рекомендовал использовать исключительно официальные приложения и сайты банков для проведения операций. В случае ограничения на снятие наличных он посоветовал незамедлительно обращаться в службу поддержки кредитной организации для уточнения причин. Для повышения безопасности — установить лимиты и дополнительные уровни защиты, если такие возможности предоставляются банком. Особое внимание следует уделять сохранности банковских карт и мобильных устройств, подчеркивает эксперт, отмечая, что доступ к ним должен иметь только владелец.
По мнению Никитина, координация усилий государства, банков и их клиентов способствует снижению масштабов финансовых потерь. Он отметил, что внимательность граждан снижает риск случайного попадания под новые ограничения.
С 1 сентября российские банки начали осуществлять проверку операций по снятию наличных, направленную на предотвращение мошенничества. При обнаружении подозрительных транзакций вводится суточный лимит на снятие наличных через банкоматы в размере 50 тыс. рублей сроком на 48 часов. Операции на более крупные суммы возможны только при обращении в банковское отделение.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»