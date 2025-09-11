Ричмонд
В Госдуме объяснили, как избежать ошибочных ограничений на снятие наличных

По словам члена Мособлдумы и эксперта Торгово-промышленной палаты РФ Анатолия Никитина, новые лимиты на снятие наличных для россиян направлены на повышение уровня безопасности финансовых транзакций, сообщает «Газета.Ru». Вместе с тем, как предупреждает эксперт, сохраняется риск введения необоснованных ограничений для добросовестных пользователей банковских услуг.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Александр Манзюк/ТАСС

«Такие ситуации возможны из-за сбоев алгоритмов или нестандартных операций. Чтобы снизить риск, банкам важно совершенствовать системы анализа, расширять базы данных и подробно разъяснять правила. Власти необходимо следить за прозрачностью процедур и вводить единые стандарты защиты. Гражданам стоит проверять все уведомления и не игнорировать сообщения о подозрительных операциях. Также можно снимать крупные суммы заранее, лучше в отделении банка, если планируются значительные траты», — объяснил Никитин.

Депутат рекомендовал использовать исключительно официальные приложения и сайты банков для проведения операций. В случае ограничения на снятие наличных он посоветовал незамедлительно обращаться в службу поддержки кредитной организации для уточнения причин. Для повышения безопасности — установить лимиты и дополнительные уровни защиты, если такие возможности предоставляются банком. Особое внимание следует уделять сохранности банковских карт и мобильных устройств, подчеркивает эксперт, отмечая, что доступ к ним должен иметь только владелец.

По мнению Никитина, координация усилий государства, банков и их клиентов способствует снижению масштабов финансовых потерь. Он отметил, что внимательность граждан снижает риск случайного попадания под новые ограничения.

С 1 сентября российские банки начали осуществлять проверку операций по снятию наличных, направленную на предотвращение мошенничества. При обнаружении подозрительных транзакций вводится суточный лимит на снятие наличных через банкоматы в размере 50 тыс. рублей сроком на 48 часов. Операции на более крупные суммы возможны только при обращении в банковское отделение.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

