В Госдуме назвали размер страховой пенсии в 2026 году

Стенякина уточнила, что увеличение выплат ожидается после индексации на 7,6%, запланированной на 1 января 2026 года. Она напомнила, что страховая пенсия начисляется по достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности или в случае потери кормильца. Размер этой выплаты определяется фиксированной суммой и индивидуальными коэффициентами, и это наиболее распространенный вид пенсионного обеспечения.