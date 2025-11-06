В Госдуме назвали размер страховой пенсии в 2026 году

«Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — рассказал она в беседе с «РИА Новости».
Стенякина уточнила, что увеличение выплат ожидается после индексации на 7,6%, запланированной на 1 января 2026 года. Она напомнила, что страховая пенсия начисляется по достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности или в случае потери кормильца. Размер этой выплаты определяется фиксированной суммой и индивидуальными коэффициентами, и это наиболее распространенный вид пенсионного обеспечения.
По словам депутата, социальная пенсия рассчитывается иначе. В отличие от страховой, она не связана с трудовым стажем и уплаченными взносами. Социальную пенсию получают граждане, которые по разным причинам не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии.
Ранее, 28 октября, лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию к новогодним праздникам. Отмечалось, что эти средства не только помогут пожилым людям отпраздновать новогодние праздники, но и восстановят социальную справедливость.