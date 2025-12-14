В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сказал Говырин.
По его словам, при многоплодной беременности размер пособия составит около 172 тысяч рублей.
Узнать больше по теме
