В Госдуме назвали размер пособия по беременности в 2026 году

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Размер пособия по беременности в 2026 году составит около 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности — около 172 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Источник: © РИА Новости

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сказал Говырин.

По его словам, при многоплодной беременности размер пособия составит около 172 тысяч рублей.

