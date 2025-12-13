В Госдуме назвали категории граждан, которые получат допвыплаты к Новому году

Дополнительные выплаты к Новому году получат работники с прописанной в документах премией, а также семьи и льготники, на которых распространяются региональные программы. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов.