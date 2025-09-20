В Госдуме напомнили, какие налоги должны уплатить в октябре граждане и юрлица

Самозанятым также нужно заплатить налог за сентябрь — он списывается до 28-го числа, и напоминание об этом приходит в приложении «Мой налог». «Индивидуальным предпринимателям на патентной системе нужно помнить о своем графике: если патент выдан на срок от шести месяцев, то треть суммы уплачивается в течение девяноста дней с даты его начала. Те, кто получил патент в июле, оказываются в ситуации, когда платеж приходится именно на переход сентября в октябрь», — указал Говырин.