В Госдуме хотят ограничить число банковских карт на человека 20 штуками

Тогда же она выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако позволит побороть «веерный выпуск» карт. Также Набиуллина отмечала, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.