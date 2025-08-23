Ричмонд
В Госдуме хотят ежеквартально отслеживать «Индекс шринкфляции»

Депутаты предложили главе Росстата Галкину метод отслеживания скрытого повышения цен.

Источник: Freepik.com

В России могут включить в статистические наблюдения «Индекс шринкфляции». С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и включения в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт “Индекса шринкфляции”», — написал Чернышов главе Росстата Сергею Галкину, предложив утвердить базовый набор продуктов для отслеживания шринкфляции.

Напомним, шринкфляция — это скрытое повышение цен путём уменьшения массы или объёма товара в упаковке.

Автор инициативы считает, что отслеживание шринкфляции позволит более точно оценивать реальный уровень инфляции.

Тем временем на ценниках некоторых продуктов в торговых сетях и на рынках все чаще пишут цену за неполный килограмм. Иногда — за полкило, но в основном — за 100 грамм. Для чего это делают и как с этим бороться, читайте здесь на KP.RU.

