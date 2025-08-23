В Госдуме хотят ежеквартально отслеживать «Индекс шринкфляции»

В России могут включить в статистические наблюдения «Индекс шринкфляции». С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.
«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки и включения в программу регулярных статистических наблюдений ежеквартальный расчёт “Индекса шринкфляции”», — написал Чернышов главе Росстата Сергею Галкину, предложив утвердить базовый набор продуктов для отслеживания шринкфляции.
Напомним, шринкфляция — это скрытое повышение цен путём уменьшения массы или объёма товара в упаковке.
Автор инициативы считает, что отслеживание шринкфляции позволит более точно оценивать реальный уровень инфляции.
