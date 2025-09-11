В Госдуме оценили последствия ослабления рубля для населения

«Ослабление рубля является более благоприятной новостью для производителей и экспортеров. В результате они могут, во-первых, более эффективно продавать продукцию, созданную в России, конкурируя с импортом, и, во-вторых, активнее выходить на экспорт своей продукции. Если говорить об инфляции, я не думаю, что такое небольшое ослабление рубля как-то повлияет на инфляционные процессы. Мы видим по всем показателям, что инфляция снижается. Правда, разнонаправленно: есть отдельные группы товаров, по которым цены растут, но в целом тренд позитивный», — рассказал NEWS.ru Анатолий Аксаков.
По его словам, экспорт российской продукции за первое полугодие 2025 года значительно сократился по причине укрепления рубля. Ослабление национальной валюты, напротив, будет способствовать пополнению бюджета России, что особенно важно в условиях его дефицита, оцениваемого примерно в пять триллионов рублей.
Аксаков сообщил, что снижение инфляции рассматривается как один из сигналов к снижению ключевой ставки. Возможное ослабление рубля также может быть связано с ожиданиями бизнеса и рынка относительно скорейшего принятия Банком России этого решения.
Бизнес уже начал закладывать в свою политику ожидаемое снижение как ключевой ставки, так и курса рубля, не дожидаясь официального заявления регулятора, заключил парламентарий.
