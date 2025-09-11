В Госдуме оценили последствия ослабления рубля для населения

«Ослабление рубля является более благоприятной новостью для производителей и экспортеров. В результате они могут, во-первых, более эффективно продавать продукцию, созданную в России, конкурируя с импортом, и, во-вторых, активнее выходить на экспорт своей продукции. Если говорить об инфляции, я не думаю, что такое небольшое ослабление рубля как-то повлияет на инфляционные процессы. Мы видим по всем показателям, что инфляция снижается. Правда, разнонаправленно: есть отдельные группы товаров, по которым цены растут, но в целом тренд позитивный», — рассказал NEWS.ru Анатолий Аксаков.