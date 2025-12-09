В Госдуме рассказали о способах снижения ипотечных платежей

По словам депутата, при расчете будущих платежей по ипотеке необходимо учитывать не только сумму кредита, срок и ставку, но и дополнительные расходы на страхование и содержание жилья. Банковские калькуляторы дают лишь приблизительный график, не включая все сопутствующие затраты, поэтому итоговая сумма выплат всегда превышает стоимость квартиры из-за процентов.