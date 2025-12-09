В Госдуме рассказали о способах снижения ипотечных платежей

«Для многих семей ипотека — это ответственный шаг, и важно подойти к нему с чётким пониманием всех деталей», — отметил Чаплин.
По словам депутата, при расчете будущих платежей по ипотеке необходимо учитывать не только сумму кредита, срок и ставку, но и дополнительные расходы на страхование и содержание жилья. Банковские калькуляторы дают лишь приблизительный график, не включая все сопутствующие затраты, поэтому итоговая сумма выплат всегда превышает стоимость квартиры из-за процентов.
Для снижения финансовой нагрузки парламентарий рекомендует использовать государственные программы с льготной ставкой, доступные, в том числе, семьям с детьми и IT-специалистам. Также можно рассмотреть частичное досрочное погашение или увеличение срока кредита для уменьшения ежемесячного платежа, хотя последний вариант увеличивает общую переплату.
Он выделил три распространенные ошибки заемщиков: ориентация только на минимальный платеж, игнорирование дополнительных расходов и отсутствие финансовой подушки безопасности. Невнимательное чтение договора может привести к штрафам, а непредвиденные обстоятельства, например, потеря работы, — к просрочкам.
В итоге депутат отметил, что ключом к успешному решению жилищного вопроса являются внимательное изучение условий, использование господдержки и реалистичная оценка собственных финансовых возможностей.
