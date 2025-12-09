Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о способах снижения ипотечных платежей

Как оформить ипотеку и снизить ежемесячные платежи, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Для многих семей ипотека — это ответственный шаг, и важно подойти к нему с чётким пониманием всех деталей», — отметил Чаплин.

По словам депутата, при расчете будущих платежей по ипотеке необходимо учитывать не только сумму кредита, срок и ставку, но и дополнительные расходы на страхование и содержание жилья. Банковские калькуляторы дают лишь приблизительный график, не включая все сопутствующие затраты, поэтому итоговая сумма выплат всегда превышает стоимость квартиры из-за процентов.

Для снижения финансовой нагрузки парламентарий рекомендует использовать государственные программы с льготной ставкой, доступные, в том числе, семьям с детьми и IT-специалистам. Также можно рассмотреть частичное досрочное погашение или увеличение срока кредита для уменьшения ежемесячного платежа, хотя последний вариант увеличивает общую переплату.

Он выделил три распространенные ошибки заемщиков: ориентация только на минимальный платеж, игнорирование дополнительных расходов и отсутствие финансовой подушки безопасности. Невнимательное чтение договора может привести к штрафам, а непредвиденные обстоятельства, например, потеря работы, — к просрочкам.

В итоге депутат отметил, что ключом к успешному решению жилищного вопроса являются внимательное изучение условий, использование господдержки и реалистичная оценка собственных финансовых возможностей.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Финансовая подушка безопасности: «резерв прочности» на черный день
Выясняем, сколько стоит отложить на черный день и как сформировать финансовую подушку безопасности даже с небольшим доходом.
Читать дальше