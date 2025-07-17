В Госдепе США допустили введение пошлин на палладий из России

Прошлой осенью президент Владимир Путин предложил «подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок» урана, титана, никеля и ряда других товаров, подчеркнув, что «себе во вред только ничего не нужно делать». Власти России считают санкции незаконными. Ограничения «вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов», отмечали в Кремле.