В Германии заморозят на текущем уровне выплаты пособий

С 2026 года выплаты по так называемым Bürgergeld не будут увеличены. Министерство труда подсчитало, что для 5,6 миллиона получателей пособий будет введена «нулевая индексация», то есть размер выплат останется на уровне 2025 года: 563 евро в месяц для одиноких взрослых и от 357 до 471 евро для детей в зависимости от их возраста.