В Германии заморозят на текущем уровне выплаты пособий

В Германии решено заморозить выплаты по Bürgergeld на текущем уровне и ужесточить санкции для безработных.
С 2026 года выплаты по так называемым Bürgergeld не будут увеличены. Министерство труда подсчитало, что для 5,6 миллиона получателей пособий будет введена «нулевая индексация», то есть размер выплат останется на уровне 2025 года: 563 евро в месяц для одиноких взрослых и от 357 до 471 евро для детей в зависимости от их возраста.
Это решение связано с тем, что инфляция значительно снизилась, и выплаты, значительно увеличенные в 2024 году, теперь считаются завышенными. Поскольку закон запрещает их сокращение, власти решили компенсировать разницу через «нулевые» годы без повышения. Кабинету министров предстоит утвердить это решение 10 сентября, и одобрение Бундестага для этого не потребуется.
Одновременно планируется пересмотреть методику расчета пособий и ужесточить правила для их получателей. В частности, за пропуск обязательных встреч в центрах занятости размер пособия будет сокращаться сразу на 30%, а не на 10%, как сейчас. Повторный отказ от предложенной работы может повлечь за собой полное лишение выплат.
При этом для соискателей убежища выплаты в 2026 году вырастут на 14 евро и составят 455 евро в месяц. В этом случае действует другой механизм корректировки, прямо зависящий от текущих цен на потребительские товары.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что решение экономических проблем страны оказалось гораздо более сложной задачей, чем он сначала предполагал.