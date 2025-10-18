В Германии нашли крупное месторождение лития, сообщили СМИ

Узнать больше по теме

Добавленная стоимость: что это и как считать

Разницу между ценой продукции и стоимостью материалов на ее производство называют добавленной стоимостью. Ее используют при расчете НДС. Как формируется этот экономический показатель, какие виды бывают, сколько должен составлять и при расчете каких показателей его используют, разбираемся в материале.