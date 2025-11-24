В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Документ на имя председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении отмечается, что к депутатам поступают жалобы граждан на случаи, когда продавцы недвижимости, зачастую пожилые люди, после завершения сделки обращаются в суд, чтобы признать договоры купли-продажи недействительными по нескольким причинам, в том числе отсутствия намерения продажи жилого помещения при подписании договора. На практике суды признают такие договоры недействительными, возвращая право собственности истцам и отказывая ответчикам в применении реституции (в возмещении ущерба) и в взыскании денежных средств. В результате покупатели лишаются и жилья, и уплаченных за него средств.