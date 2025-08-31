В ГД рассказали о штрафах с сентября за «заменители» детских кресел

По ее словам, для физических лиц штраф составит 3 тыс. рублей, для юридических лиц, включая такси, — 100 тыс. рублей. «Это значит, что сейчас ни в одном автомобиле такси вы уже точно не увидите эти лямочки и тряпочки. Если же такое случится, это повод, как минимум, сделать водителю замечание, а если он вас проигнорирует — обратиться в автопарк и напомнить, что уже на уровне буквы закона прописано, что детей можно перевозить только в автомобильных креслах», — сказала депутат.