В ГД рассказали о перспективах четырехдневной рабочей недели в России

«Поэтому со временем мы перейдем [к четырехдневной неделе], я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер — есть формы занятости, когда люди получают сдельно, есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Не будет удаленно врач делать операцию. Поэтому надо понимать, что это будет постепенно, будет касаться не всех сфер, не всех должностей. Но постепенно те, кто смогут работать меньше, а отдыхать больше, при этом для работодателя не снижать производительность труда и не терять свой заработок, и на взаимовыгодных условиях дальше выстраивать свои социально-трудовые отношения, те это постепенно будут выполнять. И постепенно мы будем пошагово, потихонечку подходить к четырехдневной рабочей неделе», — заключил Нилов.