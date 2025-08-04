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В ГД рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

Источник: © РИА Новости

«После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчёт происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией», — сказал Гаврилов.

По его словам, тем пенсионерам, кто планирует уход с работы, важно учитывать технический момент: если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнёт выплачиваться уже с первого числа следующего месяца; если же уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперёд.