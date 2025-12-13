В ГД рассказали о максимальном размере выплат по больничному в 2026 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Максимальный размер выплат по больничному с 2026 года превысит 207 тыс. рублей в месяц. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
«Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Максимальный его размер с 2026 года составит более 207 тыс. рублей в месяц», — сказала депутат.
В 2025 году этот показатель составляет чуть более 172 тыс. рублей в месяц.
Порядок оплаты
Бессараб отметила, что больничный рассчитывается с учетом среднедневного заработка и стажа работы. «Если лицо, получающее пособие по временной нетрудоспособности, имеет стаж работы от 6 месяцев до 5 лет, размер больничного будет составлять 60% от средней заработной платы. А от 5 до 8 лет — 80%. И, наконец, от 8 лет и более — 100% заработной платы», — напомнила парламентарий.
«Также 100% заработной платы из расчета среднедневного заработка, но не выше 207 тыс. рублей в месяц, получат родители, которые осуществляют уход за больным ребенком в возрасте до семи лет, независимо от их стажа работы», — подчеркнула Бессараб.