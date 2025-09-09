Ричмонд
В ГД рассказали о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские пенсионеры в 2026 году увидят рост выплат с 1 февраля и затем с 1 апреля, причем вторая индексация страховой пенсии предполагается уже выше инфляции. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: РИА "Новости"

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — сказал Нилов.

То есть, пояснил депутат, в течение января в правительстве определят уровень фактической инфляции, и с февраля страховые пенсии будут проиндексированы, как и другие социальные выплаты. «И, если пройдет вторая индексация [в апреле], то тогда очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции», — пояснил Нилов.

«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», — подчеркнул собеседник агентства.

Он рассказал также о том, чего ожидать получателям других видов пенсий.

«Социальные пенсии индексируются 1 апреля», — сказал Нилов. В свою очередь у военных пенсий своя индексация, которая зависит от индексации должностных окладов военнослужащих — в этом году она произойдет 1 октября, напомнил депутат.

