В ГД рассказали о датах и принципах индексации пенсий в 2026 году

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — сказал Нилов.
То есть, пояснил депутат, в течение января в правительстве определят уровень фактической инфляции, и с февраля страховые пенсии будут проиндексированы, как и другие социальные выплаты. «И, если пройдет вторая индексация [в апреле], то тогда очевидно, что это будет выше уровня фактической инфляции», — пояснил Нилов.
«Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже», — подчеркнул собеседник агентства.
Он рассказал также о том, чего ожидать получателям других видов пенсий.
«Социальные пенсии индексируются 1 апреля», — сказал Нилов. В свою очередь у военных пенсий своя индексация, которая зависит от индексации должностных окладов военнослужащих — в этом году она произойдет 1 октября, напомнил депутат.