В ГД рассказали, можно ли сделать 13-ю зарплату обязательной

«Если мы законом утвердим 13-ю зарплату, ситуация еще более усугубится — брать деньги будет просто неоткуда, ведь с убытков премия не платится. Когда предприятие имеет достаточную прибыль, то ее направляют, с одной стороны, на дивиденды, если это акционерное общество, а с другой — совет директоров может решить направить ее на 13-ю зарплату», — отметил Арефьев.