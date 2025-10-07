В ГД рассказали, можно ли сделать 13-ю зарплату обязательной

«Если мы законом утвердим 13-ю зарплату, ситуация еще более усугубится — брать деньги будет просто неоткуда, ведь с убытков премия не платится. Когда предприятие имеет достаточную прибыль, то ее направляют, с одной стороны, на дивиденды, если это акционерное общество, а с другой — совет директоров может решить направить ее на 13-ю зарплату», — отметил Арефьев.
По его словам, даже в советский период такую выплату получали исключительно сотрудники успешных предприятий, а при недостаточной прибыли такой возможности не предоставлялось.
Он добавил, что в настоящее время тринадцатую зарплату также могут выплатить в случае значительного перевыполнения плана.
Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина поясняла, что выплата тринадцатой зарплаты в России не является обязательной мерой поощрения и не закреплена в Трудовом кодексе. При этом подобные премии часто предусматриваются внутренними документами компаний.
