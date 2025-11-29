В ГД рассказали, кому зарплату за декабрь должны выплатить досрочно

«Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным, с праздничным днем, то выплата производится заранее. Январь — традиционно специфический месяц из-за продолжительных выходных нерабочих праздничных дней, поэтому если заработная плата должна была быть выплачена в праздничный период, то тогда работодатель должен все это сделать досрочно, то есть до окончания декабря 2025 года», — сказал парламентарий.
По его словам, если в организации день выплаты не совпадает с новогодними праздниками, «то работодатель, соответственно, без нарушений может выплатить зарплату уже после праздничных дней». При этом Нилов отметил, что некоторые работодатели все равно предпочитают провести все выплаты в завершающем году, и «такое решение можно только приветствовать».
Депутат напомнил, что по Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца. «Но если работодатель досрочно рассчитался со своими работниками в декабре, и в январе произведет только один раз выплату, то в этом случае никаких претензий со стороны Роструда быть не может, потому как январь из-за большого количества нерабочих дней — специфический месяц», — пояснил Нилов.