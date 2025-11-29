В ГД рассказали, кому зарплату за декабрь должны выплатить досрочно

Депутат напомнил, что по Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже чем раз в полмесяца. «Но если работодатель досрочно рассчитался со своими работниками в декабре, и в январе произведет только один раз выплату, то в этом случае никаких претензий со стороны Роструда быть не может, потому как январь из-за большого количества нерабочих дней — специфический месяц», — пояснил Нилов.