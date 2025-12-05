Депутат Говырин: фиксированная выплата к пенсии составит 9,5 тыс. рублей

Повышение выплат коснется и семей с детьми, добавил Говырин. «Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 773 рублей. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей. Размер ежемесячных выплат семьям с детьми до 17 лет будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума, который в 2026 году увеличится до 18 939 рублей на душу населения. Для детей эта величина составит 18 371 рубль, а для трудоспособных граждан — 20 644 рубля. Соответственно, ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50 процентов прожиточного минимума, 13 778 рублей при 75 процентах и 18 370 рублей при 100 процентах», — отметил депутат.