В ГД предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты

«Мы как государство должны поднять пособие по уходу за ребенком с 40% до, как минимум, 75% заработной платы, — сказал парламентарий. — Уровень в 40% сегодня мотивирует маму поскорее выйти на работу после беременности и родов. Мы не должны подавать мамам такие сигналы».
По его словам, необходимо создать условия, при которых ребенок останется с родителем как можно дольше. «Конечно, нужно увеличивать оплачиваемый декретный отпуск до трех лет. Общение с мамой в первые годы жизни ребенка чрезвычайно важно для его гармоничного роста, развития и взросления», — подчеркнул депутат.
«Государство и общество должны однозначно сказать, что рождение и уход за детьми — важнейшие государственные задачи. Не менее, а более важные, чем любые производственные отношения», — заключил Новичков.
В настоящее время пособие в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя, но не более определенного размера (в 2025 году — около 69 тыс. рублей в месяц). Отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет предоставляется без выплаты пособия.