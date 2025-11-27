В ГД предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 75% от зарплаты

В настоящее время пособие в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка родителя, но не более определенного размера (в 2025 году — около 69 тыс. рублей в месяц). Отпуск по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет предоставляется без выплаты пособия.