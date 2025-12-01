В Госдуме назвали обращение банков по скидкам на маркетплейсах «борьбой за карманы»

«Я отрицательно отношусь к инициативе банков об отмене скидок на маркетплейсах. Мне кажется странным такого рода позиция, потому что на маркетплейсах покупают далеко не самые богатые граждане. Я сомневаюсь, что банкиры сами покупают что-то на маркетплейсах. Сейчас, в канун Нового года, когда у людей не очень обеспеченных все равно есть желание поздравить своих детей, друзей, близких, родителей, в преддверии праздника — понятно, что все пойдут не в ГУМ, не в ЦУМ — они будут заказывать это на маркетплейсах», — сказала она.