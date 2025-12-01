В Госдуме назвали обращение банков по скидкам на маркетплейсах «борьбой за карманы»

Так депутат прокомментировала письмо представителей крупнейших банков председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором, в частности, содержалось предложением запретить маркетплейсам прямые скидки.
«Я отрицательно отношусь к инициативе банков об отмене скидок на маркетплейсах. Мне кажется странным такого рода позиция, потому что на маркетплейсах покупают далеко не самые богатые граждане. Я сомневаюсь, что банкиры сами покупают что-то на маркетплейсах. Сейчас, в канун Нового года, когда у людей не очень обеспеченных все равно есть желание поздравить своих детей, друзей, близких, родителей, в преддверии праздника — понятно, что все пойдут не в ГУМ, не в ЦУМ — они будут заказывать это на маркетплейсах», — сказала она.
Как подчеркнула Останина, инициатива с запретом программ лояльности скажется на благосостоянии россиян.
«Какое отношение банки к этому имеют, понять сейчас сложно, но нельзя так буквально заниматься поборами с наших граждан — вот еще раз подтверждается известная формула — “люди — новая нефть”, что там, где возможно, обязательно залезут банки», — добавила парламентарий.
Ранее обращение банков к Володину комментировали сами маркетплейсы. Так, Ozon отреагировал на предложение Центробанка ограничить финансовые продукты маркетплейсов. В компаии заявили, что ведут переговоры с 17 банками о подключении к своей программе лояльности.
Основатель и глава объединенной компании Wildberries и Russ, председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким указывала, что введение запрета на предоставление скидок на маркетплейсах может негативно сказаться на состоянии конкуренции, привести к стагнации российского бизнеса и ускорению инфляционных процессов. Она также подчеркивала, что крупные банки способны предлагать клиентам дополнительные выгоды при покупках на маркетплейсах, однако подобные инициативы реализуют лишь немногие.
