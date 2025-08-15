Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФНС разъяснили, какие хозпостройки не облагаются налогом

Собственники хозяйственных построек площадью не более 50 кв. м, которые не используются для предпринимательской деятельности, имеют право не платить за них налог.

Источник: Shutterstock

Налог с хозяйственной постройки площадью менее 50 кв. м не взимается, если ее собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей льготы. Получить ее можно при условии, что постройку не используют для предпринимательской деятельности, говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы России.

Хозяйственная постройка должна быть расположена на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также огородничества и садоводства.

Постройки вспомогательного пользования, которые не облагаются налогом, должны быть предназначены для бытовых и иных нужд. К ним относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы, уточняют в ФНС.

В июле 2025 года 611 зданий в Москве исключили из налогообложения по кадастру. В то же время налог по кадастровой стоимости будут платить более чем 40 тыс. столичных объектов коммерческой недвижимости.

А весной 2025 года Минфин и ФНС разработали дополнительные льготы по земельному налогу. От уплаты земельного налога на небольшие земельные участки размером не более шести соток предлагается освободить ветеранов боевых действий, военнослужащих, участвовавших в спецоперации, а также членов их семей.

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше