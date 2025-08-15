В ФНС разъяснили, какие хозпостройки не облагаются налогом

Налог с хозяйственной постройки площадью менее 50 кв. м не взимается, если ее собственник обратился в налоговый орган за предоставлением соответствующей льготы. Получить ее можно при условии, что постройку не используют для предпринимательской деятельности, говорится в сообщении на сайте Федеральной налоговой службы России.
Хозяйственная постройка должна быть расположена на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также огородничества и садоводства.
Постройки вспомогательного пользования, которые не облагаются налогом, должны быть предназначены для бытовых и иных нужд. К ним относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба и колодцы, уточняют в ФНС.
В июле 2025 года 611 зданий в Москве исключили из налогообложения по кадастру. В то же время налог по кадастровой стоимости будут платить более чем 40 тыс. столичных объектов коммерческой недвижимости.
А весной 2025 года Минфин и ФНС разработали дополнительные льготы по земельному налогу. От уплаты земельного налога на небольшие земельные участки размером не более шести соток предлагается освободить ветеранов боевых действий, военнослужащих, участвовавших в спецоперации, а также членов их семей.