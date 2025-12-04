В ФНС рассказали, что изменится в налогообложении недвижимости россиян

С 1 августа 2026 года для россиян упрощается режим получения налоговых уведомлений (в том числе и по налогам за недвижимость). Они станут отображаться в личном кабинете «Госуслуг». Это касается тех, кто зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Оповещать налоговую о желании получать документы через «Госуслуги» не нужно — это произойдет автоматически. При этом налоговые уведомления рассылаться таким россиянам в бумажном виде больше не будут, уточняют в ФНС.