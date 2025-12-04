В ФНС рассказали, что изменится в налогообложении недвижимости россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. Часть этих изменений связана с налогообложением недвижимости, отмечается в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС). Некоторые из изменений вступают в силу уже с 1 января 2026 года и касаются физических лиц.
С 1 января 2026 года налоговые вычеты при налогообложении недвижимости будут распространены на семьи с тремя детьми до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (или 23 лет, если ребенок учится на очном отделении образовательного учреждения), уточняют в ФНС.
Если в собственности физического лица находится объект незавершенного строительства — квартира в новостройке, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн руб., на них станет распространяться не налоговая ставка в 2,5%, а пониженная ставка в соответствии с п. 2 ст. 406 Налогового кодекса.
Начиная с налогового периода 2024 года (налоги за него нужно было уплатить в этом году) от налогов освобождены физические лица — собственники недвижимости, которая находится с районах, где введен режим ЧС или режим контртеррористической операции, а также тех, где принято решение о временной эвакуации жителей.
С 1 августа 2026 года для россиян упрощается режим получения налоговых уведомлений (в том числе и по налогам за недвижимость). Они станут отображаться в личном кабинете «Госуслуг». Это касается тех, кто зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Оповещать налоговую о желании получать документы через «Госуслуги» не нужно — это произойдет автоматически. При этом налоговые уведомления рассылаться таким россиянам в бумажном виде больше не будут, уточняют в ФНС.
В 2025 году налоги на недвижимость россиянам требовалось уплатить до 1 декабря. Тем, кто вовремя не успел это сделать, уже со 2 декабря начали начислять пени за просрочку.