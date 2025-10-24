Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии заявили о подготовке ЕК кредита Киеву на 140 млрд евро

Европейская комиссия продолжает работать над подготовкой для Украины кредита в 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Ранее в четверг, 23 октября, страны Евросоюза не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов для помощи Украине. При этом, к вопросам о вариантах поддержки Киева решили вернуться на следующем заседании.

«Несмотря на выводы саммита ЕС, подготовительная работа Еврокомиссии по кредиту в размере 140 миллиардов евро для Украины продолжается. Я ожидаю предложения от комиссии в ближайшие недели», — сказал Петтери Орпо. Его слова приводит агентство STT.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее заявлял, что в случае использования российских активов все страны ЕС должны разделить риски. По его словам, Евросоюзу нужно готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».