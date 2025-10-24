В Финляндии заявили о подготовке ЕК кредита Киеву на 140 млрд евро

Ранее в четверг, 23 октября, страны Евросоюза не смогли согласовать предложение ЕК по использованию российских активов для помощи Украине. При этом, к вопросам о вариантах поддержки Киева решили вернуться на следующем заседании.
«Несмотря на выводы саммита ЕС, подготовительная работа Еврокомиссии по кредиту в размере 140 миллиардов евро для Украины продолжается. Я ожидаю предложения от комиссии в ближайшие недели», — сказал Петтери Орпо. Его слова приводит агентство STT.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее заявлял, что в случае использования российских активов все страны ЕС должны разделить риски. По его словам, Евросоюзу нужно готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в России.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».